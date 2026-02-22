Real Madrid : ça commence à grincer des dents avec Alvaro Arbeloa et Kylian Mbappé

Une semaine après avoir pris la première place de la Liga, profitant de la défaite du FC Barcelone à Girona, le Real Madrid pourrait déjà perdre son fauteuil de leader. Samedi, les Merengues se sont ainsi inclinés 2-1 sur la pelouse d’Osasuna, affichant un bien triste niveau. En cas de victoire contre le relégable Levante ce dimanche, le Barça reprendra la première place à la bande de Kylian Mbappé.

Un KM10 qui, comme face à Benfica en milieu de semaine, a encore été assez effacé hier. L’attaquant tricolore n’a pas été en mesure de faire des différences avec le ballon, et a très peu pesé sur une défense d’Osasuna qui s’attendait sûrement à vivre une soirée plus difficile. « Disparu », résume le journal AS au sujet de sa prestation.

Arbeloa doit-il forcer avec Mbappé ?

De son côté, le journal Marca lui attribue un triste 4/10, la pire note de l’équipe, qu’il partage avec quelques autres coéquipiers. « Quand le duo Courtois-Mbappé ne marche pas », le Real Madrid ne tourne pas, indique le média dans un autre article. Au delà de ces constats factuels sur sa mauvaise prestation, le Français est cependant relativement épargné par les critiques, notamment parce que les journalistes sont conscients qu’il joue en étant un peu diminué à cause de gênes au genou. Si Defensa Central indique que le Real Madrid est inquiet, Arbeloa est aussi critiqué, bien plus que Mbappé même.

Beaucoup d’observateurs ne comprennent pas pourquoi l’entraîneur du Real Madrid s’obstine à le faire jouer tout en sachant qu’il est diminué. D’abord, car il y a un risque que la blessure s’aggrave, alors que les instants décisifs de la saison vont commencer. Mais aussi car l’équipe est moins bonne avec un Mbappé qui ne peut pas faire tous les efforts nécessaires. « Je ne décide pas seul. Je parle avec les médecines, avec Kylian, et quand il se sent prêt pour joue, il joue », a indiqué Arbeloa après le match. Mercredi face à Benfica pour les barrages retour de la Ligue des Champions, tout indique que Mbappé sera titulaire. L’occasion pour lui de mettre fin à cette petite série négative…