Liga : Elche domine Majorque et renoue avec la victoire

Pour le compte de la 32e journée de Liga, Elche (15e, 32 pts) et Majorque (17e, 29 pts) croisaient le fer ce samedi après-midi à l'Estadio Manuel Martínez Valero. Après trois défaites de rang, les locaux devaient se relever pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge et surtout prendre leurs distances avec les Bermellones, placés eux juste devant cette terrible zone rouge et donc également à la recherche d'un succès après leur victoire surprise contre l'Atlético de Madrid (1-0).

Alors que les filets ne tremblaient pas dans les premières minutes, Johan Mojica se chargeait de donner l'avantage aux siens sur un service de Fidel juste avant la pause (42e, 1-0). L'objectif pour les visiteurs était donc de revenir dans le second acte mais Pedro Bigas, encore sur une passe décisive de Fidel, doublait la mise pour Elche (58e, 2-0). En fin de match, le but contre son camp de Kang-In Lee (81e, 3-0) assommait l'équipe de Javier Aguirre... Les Franjiverdes s'imposaient donc 3-0 et prenaient provisoirement la treizième place au classement. Majorque ne bougeait pas du dix-septième rang.