Indice UEFA : gros coup d’arrêt pour la France

La fin de saison approche déjà à grands pas. Et telle une étape de haute montagne au Tour de France, les difficultés s’enchaînent pour les clubs français avec les adversaires qui vont avec. Et c’est peu dire que cette semaine européenne a été éprouvante pour les clubs de l’hexagone qui, s’ils sont toujours dans la course à la qualification, ont subi trois défaites en autant de matches.

Le PSG a ouvert le bal en s’inclinant à la surprise générale au Parc des Princes face au FC Barcelone (2-3). Plus logique, les défaites à l’extérieur 2-1 du LOSC du côté d’Aston Villa et de l’OM sur la pelouse du Benfica Lisbonne ont marqué un vrai coup d’arrêt pour la France à l’indice UEFA qui a vu l’Espagne lui repasser devant à la faveur des performances positives du Barça, de l’Atlético Madrid et même du Real Madrid qui n’a pas perdu face à Manchester City.

L’Italie fracasse tout sur son passage

Touchés, mais pas coulés, les 3 clubs français encore en lice auront l’occasion la semaine prochaine de prendre leur revanche pour tenter de poursuivre la belle saison européenne de la France à l’indice UEFA. Cela permettrait de creuser encore un peu plus le fossé avec les Pays-Bas dans la quête de cette fameuse 5e place, qui offre le fait d’avoir 4 clubs qualifiés en Ligue des Champions (3 directement plus 1 en barrages).

À noter la saison exceptionnelle des clubs italiens en coupes d’Europe cette saison à l’image de la gifle infligée par l’Atalanta Bergame à Anfield (0-3) face à une équipe de Liverpool méconnaissable ou lors de l’affrontement transalpin entre l’AC Milan et la Roma, qui a tourné en faveur du club de la Louve (0-1). Déjà impressionnants la saison passée, les Italiens pourraient bien passer devant l’Espagne au classement de l’indice sur 5 ans, et prouver que la Serie A est un championnat qui compte sur l’échiquier européen.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 12/04/2024 :

-1. Italie 18,428 (4/7)

-2. Allemagne 16,785 (3/7)

-3. Angleterre 16,750 points (5/8)

-4. Espagne 15,062 points (3/8)

-5. France 14,750 points (3/6)

-6. Belgique 13,600 points (2/5)

-7. Rep. Tchèque 13,500 points (1/4)

-8. Turquie 11,500 points (1/4)

-9. Portugal 11,000 points (1/6)

-10. Pays-Bas 10,000 points (0/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 103,678 points

-2. Espagne 88,489 points

-3. Italie 87,712 points

-4. Allemagne 84,052 points

-5. France 65,331 points

-6. Pays-Bas 61,300 points

-7.Portugal 56,316 points

-8. Belgique 48,000 points

-9. Turquie 38,100 points

-10. Écosse 36,050 points

-10. Rep. Tchèque 36,050 points