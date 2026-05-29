Ligue des Champions : la réponse enflammée de Luis Enrique à Mikel Arteta

«Samedi, nous allons être champions d’Europe !» Cette petite phrase de Mikel Arteta publiée dans une vidéo lors des célébrations d’Arsenal pour sa victoire en Premier League pourrait-elle revenir comme un boomerang à la face de l’entraîneur espagnol ? C’est en tout cas le message qu’ont voulu faire véhiculer les supporters du PSG sur les réseaux sociaux notamment. Elle donnerait une force supplémentaire aux champions d’Europe pour conserver leur titre à l’occasion de la finale de samedi (18h).

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Luis Enrique n’a pas voulu s’abaisser à ce niveau-là. Interrogé à ce sujet, l’important n’est pas aux petites phrases mais à la motivation et à la préparation pour gagner un nouveau trophée. «Il n’y a pas plus de motivation que de jouer une finale de Ligue des Champions. Le reste, on verra demain qui sera la meilleure équipe et qui gagnera le trophée. Je reste concentré sur mon équipe et pour pouvoir montrer le meilleur visage demain», répond le technicien parisien en conférence de presse.

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«La remporter deux fois d’affilée, il y a encore plus de motivation»

Il n’empêche, son homologue des Gunners a effectué plusieurs interventions pour mieux motiver ses joueurs avec le choc de Budapest. Il y a eu cet entretien à Sky Sports le week-end dernier dans lequel il affichait sa détermination. «Nous devons passer à l’étape suivante, et cette étape se déroulera dans sept jours à Budapest, pour aller gagner la Ligue des Champions, et nous le savons». Au jeu des formules médiatiques, il faut lui reconnaître certaines qualités, là où Arsenal cherche toujours à remporter la première C1 de son histoire.

«C’est puissant d’avoir cette volonté de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Mais la remporter deux fois d’affilée, il y a encore plus de motivation ! On est en avance», s’amuse pour sa part Luis Enrique, plutôt détendu à un peu plus de 24h du match. Et ne comptez pas non plus sur lui pour s’appuyer sur la formule des supporters apparue ces derniers jours : «une fois c’est historique, deux fois c’est légendaire». «Il faut surtout continuer à être la meilleure équipe du monde. C’est l’objectif», assure-t-il.