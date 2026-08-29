Lorient : Srdjan Kuzmic débarque pour 3 M€
Selon nos informations, le FC Lorient et le Viborg FF ont trouvé un accord pour le transfert de Srdjan Kuzmic. Le latéral slovène va ainsi rejoindre les Merlus contre une indemnité de 3 millions d’euros, bonus compris. En effet, la visite médicale du joueur est programmée ce week-end avant de finaliser son arrivée en Ligue 1.
🚨🟠🇩🇰 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 29, 2026
🤝 Accord trouvé entre Viborg FF et le FC Lorient pour le transfert de Srdjan Kuzmic.
🩺 Visite médicale prévue ce week-end.
💰 Montant de l’opération : 3M€ + bonus pic.twitter.com/6O6iwFooyK
Kuzmic quitte donc le leader de Superliga danoise alors qu’il ne lui restait que dix mois de contrat. Le transfert représente l’une des plus grosses ventes de l’histoire de Viborg, qui avait récemment cédé Thomas Jørgensen à Toulouse pour 9 millions d’euros. Lorient s’offre ainsi un international slovène habitué au haut niveau danois, avec l’objectif de poursuivre son développement désormais en France.
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