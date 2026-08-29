Menu Rechercher
Commenter
Info FM Ligue 1

Lorient : Srdjan Kuzmic débarque pour 3 M€

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Alexandre Dujeux, entraîneur d'Angers @Maxppp

Selon nos informations, le FC Lorient et le Viborg FF ont trouvé un accord pour le transfert de Srdjan Kuzmic. Le latéral slovène va ainsi rejoindre les Merlus contre une indemnité de 3 millions d’euros, bonus compris. En effet, la visite médicale du joueur est programmée ce week-end avant de finaliser son arrivée en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Kuzmic quitte donc le leader de Superliga danoise alors qu’il ne lui restait que dix mois de contrat. Le transfert représente l’une des plus grosses ventes de l’histoire de Viborg, qui avait récemment cédé Thomas Jørgensen à Toulouse pour 9 millions d’euros. Lorient s’offre ainsi un international slovène habitué au haut niveau danois, avec l’objectif de poursuivre son développement désormais en France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Viborg
Lorient
Srđan Kuzmić

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Viborg Logo Viborg
Lorient Logo Lorient
Srđan Kuzmić Srđan Kuzmić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier