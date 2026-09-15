Ballon d’Or : l’attitude de Kylian Mbappé fait jaser

France Football le savait très certainement, en obtenant l’interview de Kylian Mbappé pour l’édition 2026 du Ballon d’Or, les réactions seraient nombreuses. Mais de là à déclencher une nouvelle scission aussi importante entre les pros et les anti-Mbappé… Car c’est bien ce qu’il se passe, aussi bien chez les éditorialistes et consultants que chez les simples amoureux du football. Le débat fait rage, entre ceux qui estiment tout à fait normal que l’attaquant français du Real Madrid défende son bilan sur la saison 2025-2026 et sa légitimité en tant que prétendant au Ballon d’Or, et ceux qui lui reprochent de tirer une fois de plus la couverture à lui lors d’une saison achevée sans le moindre trophée collectif.

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Une communication trop offensive ?

« Je n’aime pas la communication de Mbappé, il force, il force, et il m’agace. Il m’agace et il agace de plus en plus de personnes. Même autour de moi on en parle parce que c’est le sujet d’actualité », a par exemple déclaré Benoît Trémoulinas, ancien latéral gauche, sur la chaîne L’Equipe. Il n’est pas le seul à s’en prendre à Mbappé publiquement. L’un de ses plus fidèles détracteurs se nomme Jérôme Rothen, auteur d’une nouvelle diatribe hier soir sur RMC, notamment au sujet de la phrase polémique au sujet d’Ousmane Dembélé.

« Il y a la phrase ‘l’élu pas l’élu’, de le prendre pour le petit, de dire qu’il n’y avait pas de star au PSG quand Kylian Mbappé était là, qu’il s’incline pour le Ballon d’or quand c’est Ronaldo et Messi et pour les autres, il se dit limite: ‘J’aurais pu l’avoir’. Dans les anciens Ballon d’or, il y a Dembélé, Benzema, même Modric avec qui il a joué… », a ainsi lancé Rothen, avant de lancer une accusation. « Il y a aussi les coéquipiers de l’équipe de France (…) Le ressenti qu’on avait à la Coupe du monde se révèle d’autant plus aujourd’hui. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont du mal avec le comportement de Kylian Mbappé et ses déclarations, c’est la réalité. Il s’est mis beaucoup de gens à dos au sein du groupe France. La Coupe du monde s’est passée comme elle s’est passée, donc c’est sûr que quand tu finis meilleur buteur et que tu as un comportement exemplaire, ce qui a été le cas de Kylian sur la Coupe du monde, ça atténue un peu toutes les critiques qu’il peut y avoir à l’intérieur du groupe. Mais ce genre de déclarations va le desservir. » Christophe Dugarry a d’ailleurs sèchement répondu à son compère dans la foulée…

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Une confrontation orchestrée par le PSG ?

Même son de cloche chez Canal+, où le journaliste Bertrand Latour s’est également positionné sur l’attitude de Mbappé. « Le problème est que Mbappé soit égocentré et ne pense qu’à une chose, le Ballon d’Or. (…) Le problème, c’est quand pour avoir le Ballon d’Or, vous êtes prêts à dire du mal d’un partenaire, ou d’un ami, cela devient problématique », a-t-il notamment déclaré. Clairement, c’est l’extrait où Mbappé évoque son compatriote et ami Ousmane Dembélé, qui créé le débat, quand bien même le visionnage de l’interview ne laisse pas de place au doute quant à l’affection que lui porte le numéro 10 de l’équipe de France. Et c’est aussi la réponse d’Ousmane Dembélé au micro de Ligue1+ qui permet de laisser poindre l’idée d’une tension entre les deux hommes.

Sur RMC, Daniel Riolo a plutôt pointé du doigt l’attitude de Dembélé et du PSG. « La réponse est organisée. Avant le match, il est organisé que Dembélé va parler à Ligue 1 +. La communication du PSG est allée voir Ligue 1 + et leur dit : "Il vient au micro, mais vous devez lui poser une question sur le Ballon d’Or ou il ne vient pas" ». Les informations sur d’éventuelles tensions naissantes s’infirment et se confirment selon les sources, mais une chose est certaine, la sortie médiatique de Mbappé fait parler tout le monde !