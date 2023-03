Fernando Batista nouveau sélectionneur du Venezuela

La suite après cette publicité

Après le départ surprise de José Pekerman ce mercredi à la tête de la sélection du Venezuela, un nouveau sélectionneur a dû être choisi par la fédération vénézuélienne. Et c’est l’un des adjoints de l’entraîneur de 73 ans, Fernando Batista, qui va prendre les rênes de la Vinotinto. Le stratège argentin de 52 ans, sélectionneur éphémère de l’Albiceleste entre juin et août 2021 après être passé sur le banc des U20 et des U23, a signé un contrat de quatre ans.

« Je suis ici pour annoncer qui sera en charge de notre équipe nationale. Ce sera Fernando Batista », a révélé Jorge Gimenez, président de la Fédération, lors d’une conférence de presse ce vendredi. Son objectif avec le Venezuela sera comme son prédécesseur : « accéder à la première phase finale de Coupe du monde dans son histoire. »

