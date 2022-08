La Ligue 1 bientôt diffusée au Japon

Les chaînes sportives DAZN et beIN Sports ont conclu un accord pour diffuser la Ligue 1 au Japon. Une information confirmée, ce lundi, via un communiqué de DZAN. «Cet accord marque le retour de la Ligue 1 auprès des amateurs de football japonais, où tous les regards seront tournés vers le Paris Saint-Germain dans sa course au sommet du classement», a ainsi assuré la plateforme britannique, qui diffusera tous les matches en direct ou en streaming.

Dans cette optique, les joueurs japonais évoluant actuellement dans l'élite du football français seront mis à l'honneur. Ce sera déjà le cas samedi prochain avec la diffusion de Monaco-Strasbourg, où jouent respectivement les internationaux Takumi Minamino et Eiji Kawashima. Une nouvelle qui intervient quelques jours seulement après la tournée estivale du PSG au pays du Soleil levant où Neymar, Messi ou encore Mbappé ont pu apprécier la cote de popularité dont dispose le club de la capitale française.