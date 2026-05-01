L’énorme mercato que Pablo Longoria prépare à River Plate

À peine intronisé que le voilà déjà au travail. Pablo Longoria est le nouveau directeur sportif de River Plate. Toujours aussi passionné après 6 années de présence à l’OM, dont 5 éprouvantes comme président du club, le dirigeant espagnol a réalisé un vrai choix de romantique du football en rejoignant l’un des clubs les plus mythiques au monde. Il a fait le voyage avec l’équipe pour le déplacement au Brésil pour affronter Bragantino dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de Copa Sudamericana. Après cela, il faudra repartir en championnat et laver l’affront de cette défaite au Monumental contre Boca Juniors.

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Même lorsqu’il était le patron à Marseille, Longoria a toujours eu un faible pour le mercato. C’est son domaine de prédilection et c’est avec cette expertise-là qu’il a débarqué en Amérique du Sud. Il planche déjà à l’élaboration du futur effectif, qui promet d’être ambitieux. El Millonario a dans le viseur des champions du monde argentins, des éléments d’expérience, des leaders, rodés aux championnats et aux coupes européennes. On pense en premier lieu à Nicolás Otamendi (36 ans), qui arrive en fin de contrat du côté de Benfica. D’après Olé, les Águias veulent retenir leur capitaine pour une saison supplémentaire. Le défenseur est à l’heure des choix.

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Otamendi et Correa dans le viseur

Il n’est pas le seul vainqueur du Mondial au Qatar. Après avoir quitté l’Atlético de Madrid l’été dernier, Angel Correa (31 ans) pourrait faire son retour dans son pays natal. Auteur d’une saison pleine avec les Tigres (18 buts, 12 passes décisives en 45 matchs), l’attaquant ou milieu offensif ne sera pas simple à déloger. Il dispose encore de 4 ans de contrat (2030) et a tout de même été acheté 8 M€. Les Mexicains ne braderont pas un titulaire facilement. Au milieu, River pense à Mauro Arambarri (30 ans), dont le bail à Getafe s’achève dans deux ans. L’Uruguayen est une autre valeur sûre et a des envies d’ailleurs après 8 ans passés dans la banlieue madrilène.

Pour juin, et toujours selon les informations de Olé, le club de Buenos Aires a contacté Giovanni Simeone (30 ans). Le fils aîné du Cholo est encore lié au Torino jusqu’en 2028 (il est prêté par Naples mais l’option sera levée) et vit une saison enthousiasmante (10 buts en 31 matchs). L’attaquant de 30 ans représente un autre avantage, celui d’être en partie formé à River. Il y a débarqué en 2008 à 13 ans, avant d’en repartir en 2016 après 33 apparitions en équipe première, et son transfert vers le Genoa (5 M€), porte de l’Europe. Enfin, un dernier dossier s’est ajouté sur le bureau de Longoria : Franco Mastantuono (18 ans).

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Quid de Mastantuono ?

Le Real Madrid envisage de le prêter, estimant qu’il est insuffisamment préparé, tout en ayant besoin de temps de jeu. Un retour à River Plate, vendu au Real 45 M€ l’an passé, est une option envisageable. «Nous l’accueillerions à bras ouverts, a même réagi Eduardo Coudet, l’entraîneur. Le style de jeu est différent mais je ne pense pas qu’il y ait besoin d’adaptation. Lorsqu’il était avec moi, il était très performant. Il fait face à une forte concurrence de la part de joueurs au profil similaire, et plus expérimentés, comme Brahim Díaz ou Arda Güler. Il n’a que 18 ans. À River Plate, on perd la notion du temps. Je souhaite toujours le meilleur pour les jeunes joueurs.» A Longoria de jouer.