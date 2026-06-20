Barça : un club réclame une part du transfert d’Hamza Abdelkarim

Hamza Abdelkarim continue d’attirer les projecteurs après ses débuts remarqués dans cette Coupe du Monde 2026. À seulement 18 ans, l’attaquant égyptien a connu une ascension express ces derniers mois, passant d’un dossier complexe entre son club formateur et Al Ahly à une intégration rapide dans le système de la réserve du Barça, où il s’est illustré par son efficacité devant le but. Cette progression fulgurante lui a ouvert les portes de la sélection A, avec déjà ses premières minutes disputées sur la scène mondiale face à la Belgique (1-1).

La suite après cette publicité

Toutefois, une polémique administrative est venue perturber le climat autour du jeune buteur. Le centre de formation égyptien Al-Kom Al-Ahmar, où Hamza Abdelkarim a effectué ses premiers pas, revendique désormais une part du mécanisme de solidarité lié à son transfert entre le Barça et Al Ahly. Son directeur du football, Diaa Bahgat, affirme que le club dispose de droits financiers légitimes, estimant que le joueur a bien été formé dans ses structures et que les documents officiels valident son passage. « La fiche est totalement en règle, avec la signature du joueur, celle de son père et même son empreinte digitale », a-t-il notamment assuré selon Sport, tout en rappelant que le club ne souhaite pas nuire à la progression sportive du joueur, mais simplement faire valoir ses droits. Affaire à suivre…