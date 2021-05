Tottenham, PSG : Serge Aurier encense Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Toujours à Tottenham, Serge Aurier a avoué ses envies de départ pour cet été alors qu’il n’est plus un titulaire indiscutable à Londres. L’ancien parisien a d’ailleurs confié qu’il pourrait être intéressé par un retour dans le club de la capitale, alors qu’il explique entretenir une bonne relation avec Nasser Al-Khelaïfi. Le latéral ivoirien avait rallié les Spurs en 2017, à l’époque où le club anglais était entraîné par Mauricio Pochettino, l’actuel entraîneur du PSG. À travers un entretien pour l’Équipe, l’ancien parisien est revenu sur sa relation avec le technicien argentin, qu’il juge comme un grand travailleur.

« On a gardé une belle relation malgré ce qu'il s'est passé. Enfin, il n'y a eu aucun problème grave, mais on n'est jamais le plus heureux des footballeurs quand on n'est pas sur le terrain. Mais je ne suis jamais allé le voir pour lui demander des comptes. J'ai toujours respecté son travail et ses choix. J'ai pris du plaisir dans le jeu qu'il a voulu mettre en place, qui est aussi celui qu'il veut pratiquer à Paris. Aux entraînements également, même si je rentrais chez moi vidé. Parfois je ne pouvais plus bouger (rire). C'était vraiment intense, même pour quelqu'un comme moi qui a pourtant certaines capacités athlétiques. Physiquement, on était des monstres. Pochettino, c'est un malade de travail. La perfection est impossible à atteindre, mais il fait tout pour s'en approcher. Il a réalisé un boulot magnifique ici à Tottenham, avec un staff qui était une bande d'amis. Au PSG, on verra vraiment sa patte la saison prochaine. »