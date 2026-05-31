EdF : la date d’arrivée des six derniers Bleus est connue

L’Équipe de France sera bientôt au complet à Clairefontaine. En effet, les six internationaux qui manquaient encore à l’appel feront leur arrivée dès mardi matin. Les joueurs du PSG, sacrés en Ligue des champions — Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery — rejoindront donc le rassemblement en compagnie de William Saliba, malheureux en finale avec Arsenal.

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Le chef de l’État, Emmanuel Macron, fera également sa venue au château vers midi. Pour rappel, Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix, vainqueur de la Ligue Europa Conférence, étaient arrivés et ont participé à leur première séance d’entraînement ce dimanche. Les dix-huit autres joueurs présents sous les ordres de Didier Deschamps ont participé à des oppositions.