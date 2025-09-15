Menu Rechercher
Le syndicat des arbitres critique l’utilisation de la RefCam en Serie A

juve @Maxppp
Juventus 4-3 Inter Milan

Le premier grand choc de la saison 2025-2026 de Serie A, un Juventus-Inter remporté 4-3 par la Vieille Dame, a aussi marqué le lancement de la RefCam en Italie. Lors du derby d’Italie, l’arbitre Andrea Colombo a porté une caméra fixée à la base de son micro, offrant en direct la perspective de l’arbitre durant les différentes phases de jeu, notamment lors des coups francs. Cette innovation, qui s’inscrit comme une véritable révolution technologique dans le football italien, vise à enrichir l’expérience des spectateurs, mais ne fait pas l’unanimité.

Lega Serie A
📹 REF CAM ✅

#JuveInter
Le syndicat des arbitres, le Coordinamento Nazionale Arbitri Slc-Cgil, a critiqué ce choix, non pas pour l’encombrement — « le dispositif ne pèse que 6 grammes » — mais pour « le poids psychologique que cela fait peser sur les arbitres ». Giuseppe Fonisto dénonce aussi « l’absence de reconnaissance d’une rémunération adéquate et des protections économiques » de la part de la Fédération italienne de football (FIGC), tout en soulignant que « les arbitres ne sont pas une main-d’œuvre gratuite » et que « la valeur économique générée leur appartient et doit rester dans l’organisation arbitrale ». Nul doute que cette nouvelle technologie pourrait encore être ajustée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
