Mercato : Chelsea prépare un grand lifting estival

Chelsea ne semble jamais rassasié. Auteur d'un mercato flamboyant l'été dernier (Hakim Ziyech, Timo Werner, Thiago Silva, Edouard Mendy, Kai Havertz, Ben Chilwell), le club londonien pourrait encore frapper fort dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Demi-finaliste de la Ligue des champions, le club entraîné par Thomas Tuchel se veut ambitieux sur la scène continentale mais aussi nationale. Si le titre de champion d'Angleterre va leur échapper cette saison, les Blues souhaitent rafler la mise lors du prochain exercice.

Et pour y parvenir, les dirigeants anglais s'apprêtent à réaliser une grande lessive estivale. Ainsi, le Telegraph révèle que plusieurs joueurs à vocation offensive devraient s'envoler vers d'autres cieux cet été. On se dirigerait donc vers la fin de l'aventure pour Olivier Giroud dont le contrat expire en juin prochain. Tammy Abraham postulerait également à un départ. L'attaquant anglais qui n'a jamais convaincu son nouvel entraîneur Thomas Tuchel, se serait résigné à quitter Chelsea. Les pensionnaires de Stamford Bridge écouteront les offres aux alentours des 40 millions d'euros.

Chelsea lorgne un buteur et un défenseur central cet été

Outre Giroud et Abraham, les hautes sphères britanniques s'attendent à ce que l'AC Milan lève l'option d'achat pour Fikayo Tomori (estimée à plus de 25 millions d'euros), et Kurt Zouma jouirait d'une belle cote de popularité sur le marché. Les Blues espèrent ainsi récupérer plus de 30 millions d'euros pour leur défenseur central français. L'objectif demeure plus que jamais limpide : libérer de la masse salariale et dégraisser pour enrôler un buteur renommé. Avec ces potentielles ventes, Chelsea disposerait d'une enveloppe estimée à plus de 100 millions d'euros.

Suffisant pour dénicher la perle rare en attaque, dossier devenu au combien crucial si l'on se réfère aux récents déboires de Timo Werner mardi soir face au Real Madrid (1-1) en Ligue des champions. Pour combler ce déficit offensif, Chelsea lorgne Erling Haaland mais aussi son ancien buteur Romelu Lukaku. La piste menant à Robert Lewandowski resterait d'actualité à Londres. Outre un attaquant, Thomas Tuchel viserait la venue d'un nouveau défenseur central cet été et aurait coché le nom de Niklas Süle défenseur du Bayern Munich. L'été s'annonce brûlant à Chelsea...