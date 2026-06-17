CdM 2026 : le tweet mal inspiré de Julian Palmieri sur Kylian Mbappé

Hier soir, l’équipe de France s’est imposée face au Sénégal lors de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026 (3-1). Un succès essentiel établi notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Cependant, le buteur tricolore n’a pas impressionné tous les spectateurs. Julian Palmieri, ancien joueur du SC Bastia, a réagi à une publication (après le premier but inscrit par Mbappé) dans laquelle il était écrit : « Mbappé est-il le meilleur attaquant de l’histoire des Bleus ? »

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🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 est-il le MEILLEUR ATTAQUANT DE L’HISTOIRE DES BLEUS ? 🤔🇫🇷 pic.twitter.com/7vKTpxSLxc — Actu Foot (@ActuFoot) <a href="https://x.com/ActuFoot/status/2066981931112128684?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2026

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Et la réponse à ce post ne va certainement pas plaire au Madrilène puisque Palmieri a été très clair. « On a la télé… Le pire des 11 Français sur le terrain… » a-t-il indiqué, sans expliquer sa réponse. Problème pour le joueur passé par le LOSC, le Paris FC ou encore le FC Metz, le numéro 10 de Didier Deschamps a inscrit un doublé en fin de match d’une superbe frappe. Ce qui fait que ce post a très mal vieilli…