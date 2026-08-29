Ligue des Champions : le programme de la première journée

La Ligue des champions est de retour avec une première journée particulièrement chargée, répartie sur trois soirées, du mardi 8 au jeudi 10 septembre. Pour cette nouvelle édition au format de phase de ligue, les 36 équipes engagées vont débuter leur parcours avec huit rencontres chacune à disputer. Cette première levée offrira déjà plusieurs affiches particulièrement alléchantes, avec notamment le choc entre le Real Madrid et l’Inter Milan, mais aussi Liverpool face à l’Atlético de Madrid ou encore le déplacement de Manchester City sur la pelouse du FC Porto. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre et lancé dans la quête d’un troisième sacre consécutif, débutera de son côté au Parc des Princes face au Slovan Bratislava, avec l’ambition de parfaitement lancer sa campagne européenne.

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Les autres cadors européens seront également au rendez-vous avec le Bayern Munich qui accueillera le Bodø/Glimt, Naples qui recevra Arsenal ou encore le FC Barcelone opposé au Feyenoord. Cette première journée permettra aussi de suivre plusieurs clubs français puisque Lille recevra le Real Betis tandis que le RC Lens se déplacera sur la pelouse du Slavia Prague. Manchester United fera pour sa part ses débuts face au Sabah FC, alors que le Borussia Dortmund accueillera Villarreal. Avec 18 rencontres au programme sur trois jours et plusieurs grosses affiches dès cette entrée en matière, cette première journée devrait immédiatement donner le ton d’une édition 2026-2027 qui s’annonce particulièrement relevée.