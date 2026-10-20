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Ligue des Champions

Ligue des Champions : Dortmund s’est fait peur à Sabah, Fenerbahçe laisse échapper des points face au Slavia Prague

Par Valentin Feuillette
1 min.
guirassy @Maxppp

Fenerbahçe a laissé échapper la victoire face au Slavia Prague au terme d’une rencontre animée (2-2). Oguz Aydin a lancé les Turcs dès la 4e minute, avant que Mason Greenwood ne fasse le break à la 11e. Lukas Provod a rapidement relancé les Tchèques en réduisant l’écart à la 15e minute. Alors que Fenerbahçe pensait tenir sa victoire, Kacor a finalement égalisé à la 89e minute pour arracher le nul au Slavia Prague.

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De son côté, le Borussia Dortmund a pris le dessus sur le Sabah FC en Azerbaïdjan (1-2). Serhou Guirassy a ouvert le score dès la 10e minute, avant l’égalisation de McCarthy à la 39e. L’attaquant guinéen a finalement inscrit un doublé à la 53e minute pour offrir la victoire au BVB, qui a ensuite géré son avance jusqu’à la fin de la rencontre.

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