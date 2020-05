Real Madrid : la mise au point de Toni Kroos sur son avenir

Zinedine Zidane compose rarement sans lui au Real Madrid. Au même titre que Casemiro, Toni Kroos (30 ans) demeure un élément incontournable au sein du onze façonné par le technicien français. Le milieu allemand, qui a disputé 24 matchs en Liga cette saison (trois buts, cinq passes décisives), a prouvé à tous ses détracteurs qu'il pouvait encore se rendre indispensable. Mais au même titre que Luka Modric par exemple, le principal protagoniste voit souvent son nom circuler dans les médias pour un éventuel départ de Madrid.

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à Eurosport, l'international allemand s'est penché sur son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien joueur du Bayern Munich a donné la tendance pour la suite de sa carrière. « J'ai l'intention d'être ici pendant ces trois ans, alors j'aurai 33 ans et ce sera un bon moment pour réfléchir à ce que je ressens et si je veux continuer à jouer, » a ainsi confié le milieu madrilène. Hors de question donc de quitter la Casa Blanca pour s'offrir une retraite dorée.

Toni Kroos veut terminer sa carrière au Real Madrid

Le natif de Greifswald ne souhaite pas achever sa carrière en Chine et encore moins à Manchester City, et ce même si Pep Guardiola restait aux commandes des Citizens. « En tout cas, il n'y aura pas de gros titres sur moi comme "Kroos va deux ans en Chine" ou autre. Oubliez ça. Je ne m'imagine pas aller ailleurs », a révélé Kroos. Mieux, le principal protagoniste songerait même à rempiler au Real Madrid si toutes les conditions étaient réunies pour les deux parties. Si les intérêts convergent, Toni Kroos se verrait bien achever sa carrière avec les Merengues.

« Si nous nous rencontrons et pensons que je peux encore être renouvelé pour un an, car mes performances sont encore assez bonnes, et que j'ai encore la motivation, je ne l'exclurais pas. Ce que je ne peux pas imaginer, c'est aller en Angleterre pour jouer au football à 33 ans. C'est trop physique », a insisté le champion du monde 2014 avec l'Allemagne. Mais ce dernier n'occulte pas également que jouer encore trois saisons au Real Madrid peut s'avérer plus complexe qu'ailleurs. « Trois ans dans le football, c'est une longue période et au Real Madrid, c'est encore plus long », a également avoué Toni Kroos, faisant référence à la pression et l'exigence quotidiennes que doivent appréhender les joueurs madrilènes. Qu'on se le dise, l'idylle entre le Real Madrid et Toni Kroos n'est pas prête de s'achever...