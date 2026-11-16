L’Angleterre se voit déjà sur le toit du monde après avoir fait chuter l’Espagne !

Petit coup de théâtre hier soir, du côté du Metropolitano de Madrid. Alors que l’Espagne et l’Angleterre se disputaient la première place de leur groupe, les Three Lions se sont imposés 3-2. Les troupes de Thomas Tuchel menaient même 3-0 et dominaient clairement les débats, avant l’expulsion d’Elliot Anderson qui a remis l’Espagne dans le match, au point où la bande de Lamine Yamal a frôlé l’égalisation en fin de match.

La suite après cette publicité

Il faut dire que la Roja n’avait plus perdu depuis 2023 en rencontre officielle (la défaite face au Portugal en Ligue des Nations est comptabilisée comme un match nul). Menés par un Jude Bellingham qui a marché sur l’eau, et un milieu de terrain qui a remporté son match dans le match face à l’Espagne, les Britanniques ont réalisé ce que très peu d’équipes - pour ne pas dire aucune - ont pu faire ces derniers temps : dominer et neutraliser la Roja. Un gros coup des Anglais, qui ont envoyé un sacré message, à l’Espagne, mais aussi au reste de la planète. Forcément, au coup de sifflet final, ils avaient le sourire.

L’Angleterre se voit déjà soulever un titre majeur

« On savait qu’on pouvait gagner. On savait qu’on allait gagner. Dès les 10 premières minutes, on le savait, on a joué nos meilleures premières 10 minutes depuis très longtemps. On a fait un super pressing et on aurait pu marquer 2 ou 3 buts. Derrière, le carton rouge change le match. Sincèrement, sans ce rouge, on aurait pu marquer deux buts de plus. Gagner contre cette équipe, c’est énorme », a par exemple lancé un Declan Rice très en confiance et presque moqueur au coup de sifflet final. Thomas Tuchel avait lui aussi des raisons d’être heureux. « C’était un match brillant de notre part. On a été la meilleure équipe. On a réalisé une performance fantastique. C’était une victoire bien méritée. On savait qu’on avait besoin d’être complet. On a été courageux, patient, on a tout donné. Si on parle de qualité footballistique, on a affiché le plus haut niveau possible. Je ne peux pas trouver les mots pour encenser l’équipe. C’est une victoire très spéciale », a indiqué le tacticien allemand, qui a aussi expliqué avoir vécu sa meilleure soirée en tant que sélectionneur anglais.

La suite après cette publicité

Les médias anglais sont également aux anges. « Thomas Tuchel avait promis du spectacle, et lui et son équipe ont effectivement délivré du spectacle. L’Espagne n’avait pas perdu depuis 43 matchs, un record mondial, mais ils n’ont pas pu atteindre le 44eme. Pendant une heure, l’Angleterre a détruit l’Espagne. L’Angleterre les a écrasés. Puis, elle leur a ôté leur invincibilité », peut-on lire dans le Daily Mail. « Cette prestation de l’Angleterre, ce résultat, resteront dans les mémoires. C’était tout ce que Tuchel voulait, et tout ce dont on attendait de ce groupe. Dominer l’Espagne, mettre fin à leur série, c’est dingue. C’est probablement la meilleure équipe qu’a dominé l’Angleterre depuis l’Allemagne en 2001 (victoire 5-1 en rencontre de qualification pour le Mondial 2002, NDLR). Ce groupe est capable de gagner un trophée majeur », s’est emporté le journaliste de Sky Sports Rob Dorsett. Attention tout de même : plus on s’élève et plus dure sera la chute…