Arsenal se frotte déjà les mains pour Vinicius Jr

C’est l’heure des choix pour Vinicius Junior. Le Brésilien n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid et les négociations sont interminables. Il y a trois ans déjà, les premières discussions à ce sujet ont démarré pour ne jamais aboutir. L’attaquant estime mériter un salaire à la hauteur des accomplissements réalisés avec son club, notamment les deux Ligues des Champions remportées en 2022 et 2024.

La suite après cette publicité

Les mois ont passé, un accord n’a jamais été scellé. La direction madrilène n’a jamais cédé face aux prétentions du joueur, et ce malgré les très nombreuses rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite pour une somme record. Reste qu’il faut prendre une décision cet été. Cette fois, la Casa Blanca ne peut plus reculer. Arsenal a tenté de s’engouffrer dans la brèche une première fois, quitte à proposer un contrat encore jamais vu dans l’histoire du club.

La suite après cette publicité

Arsenal attend le signal

Les Gunners n’ont pas forcément les faveurs de l’ailier de 26 ans mais eux au moins sont prêts à fournir de gros efforts. Car le contenu des derniers messages envoyés ces dernières heures par les dirigeants madrilènes à l’entourage n’apporte pas vraiment ce qu’espérait Vinicius. Le Real ne jouera pas aux enchères. L’offre de prolongation qui a déjà été proposée il y a plusieurs semaines tient toujours, mais c’est à prendre ou à laisser.

S’il refuse, le Brésilien sera vendu cet été ou laissé sur le banc par José Mourinho, qui va voir arriver Yan Diomandé. Selon ESPN, ce coup de pression est une bonne nouvelle pour Arsenal. Alors qu’il y avait plus du pessimisme dans l’air, le club londonien estime d’un accord est toujours possible. Il attend un signal clair avant de contacter officiellement le Real et réaliser un coup sur le mercato qui «affirmerait sa force».