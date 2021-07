Copa América : Neymar annonce la couleur avant de retrouver Lionel Messi en finale

Alors que l'Euro bat son plein avec une finale très attendue entre l'Italie et l'Angleterre ce dimanche à 21h, de l'autre côté de l'Atlantique les amoureux du ballon rond se préparent eux aussi à vivre un choc au sommet entre l'Argentine et le Brésil pour le dénouement de la Copa América 2021 (à suivre dès 2h en direct commenté sur Foot Mercato).

Un duel qui sonnera également les retrouvailles de deux génies du football : Lionel Messi et Neymar. Deux hommes n'ayant encore jamais remporté ce titre et qui auront donc à cœur d'offrir ce précieux trophée à leurs compatriotes. Et si l'opposition proposée par l'Albiceleste s'annonce d'ores et déjà redoutable, l'attaquant du PSG est déjà dans son match. En témoigne son dernier message posté sur son compte Twitter où le «mode Neymar de nuit » semble déjà bien activé.