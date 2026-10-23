La femme de Diogo Jota révèle le dernier message qu’elle lui a envoyé avant sa mort

C’est l’une des histoires les plus tristes qu’a connues la planète football. Onze jours seulement après son mariage, l’attaquant portugais de Liverpool, Diogo Jota, se tuait avec son frère dans un accident de voiture en Espagne, le 3 juillet 2025. Pour rappel, ce dernier avait prévu de louer un véhicule jusqu’à Santander pour se rendre ensuite en Angleterre en bateau. Un peu plus d’un an plus tard, une biographie de Jota livre le témoignage poignant de sa femme, Rute Cardoso.

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« Ça a été une surprise. Contrairement à la plupart des joueurs, qui aiment les voitures de luxe, les bijoux et les montres, Diogo n’a jamais été attiré par ce genre de choses. Il se contentait des voitures que nous avions. C’est peut-être parce qu’il n’avait jamais été particulièrement passionné par les automobiles qu’il a saisi cette occasion pour essayer de conduire une Ferrari avant notre mariage. Après cela, il a également loué une Lamborghini, qu’il devait rendre à Santander. Quelques minutes après leur départ, j’ai envoyé un message à Diogo pour lui dire : "Bonne route". Il m’a répondu avec un emoji, et je lui ai dit de garder les yeux sur la route. » Ce fut le dernier message auquel Diogo Jota aura répondu.