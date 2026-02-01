Menu Rechercher
Schalke fait une offre pour Jérémy Livolant

Par Hanif Ben Berkane
C’est un visage bien connu des passionnés de la Ligue 2. Passé pr Guingamp et Bordeaux, Jérémy Livolant évolue depuis quelque temps du côté de Casa Pia en première division portugaise. Après un premier exercice réussi (5 buts, 5 passes décisives en 29 matches), le polyvalent attaquant de 28 ans est parti sur les mêmes bases cette saison avec 5 buts et 5 passes décisives en 21 matches. De quoi taper dans l’oeil de certains clubs.

Selon nos informations, Schalke 04 a formulé une offre à Casa Pia pour récupérer l’ancien bordelais. Un prêt avec option d’achat. Mais cette offre a été refusée par le club portugais qui n’entend pas se séparer de l’un de ses meilleurs éléments dans ces conditions. Casa Pia attend plutôt un transfert sec qui ferait du bien aux finances du club. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties.

