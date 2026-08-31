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Troyes a trouvé un accord avec le Standard pour Timothé Nkada

Par Sebastien Denis - Alexandre Chaillol
1 min.
Timothé Nkada @Maxppp

Troyes travaille à boucler l’arrivée de son nouvel avant-centre pour épauler Renaud Ripart à la pointe de l’attaque de l’ESTAC, à savoir de Timothé Nkada, auteur de 5 buts et une passe décisive en 32 matches. Selon nos informations, le club promu en Ligue 1 a trouvé un accord avec le Standard de Liège pour un prêt assorti d’une option d’achat de 1,8 M€.

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Le joueur de 27 ans, qui avait terminé deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec Rodez en 2024-25, se trouve déjà à Troyes et a commencé à y passer sa visite médicale. Il retrouvera dans l’Aube l’entraîneur Stéphane Dumont qu’il a connu lors de son passage au Stade de Reims.

Pub. le - MAJ le
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