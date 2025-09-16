Daniel Congré sur le banc de l’OL

Furieux contre l’arbitrage après les événements survenus lors de la défaite à Rennes dimanche dernier (1-3), l’Olympique Lyonnais prépare sa riposte. Selon RMC Sport, les Gones vont prendre rendez-vous avec la direction technique de l’arbitrage afin d’en savoir plus sur son fonctionnement.

En clair, les Rhodaniens ne veulent pas faire dans les attaques médiatiques, mais s’expliquer de vive voix. Mais ce n’est pas tout. L’OL a également prévu d’installer également Daniel Congré sur son banc de touche. Le nom du coordinateur sportif figure sur les feuilles de match et il sera désormais chargé « d’incarner l’institution » sur le banc.