L'AC Milan accélère pour Jens Petter Hauge

Un match pour faire basculer une carrière. C'est en tout cas ce qu'il est peut être en train de se passer pour Jens Petter Hauge. L'ailier norvégien, âgé de 20 ans, a brillé en barrages de la Ligue Europa contre le Milan AC, marquant 1 but et donnant une passe décisive avec son club de Bodø/Glimt. Bien qu'éliminé, le jeune joueur aurait tapé dans l'œil du club lombard.

Selon le site GianLuca di Marzio, le profil du droitier évoluant côté gauche pourrait bien être la nouvelle recrue des Rossonnerri. Après Brahim Diaz, Paolo Maldini voudrait recruter au plus vite le jeune joueur et apporter un nouveau soutien à Zlatan Ibrahimovic. Une indemnité de transfert de 4 millions d'euros est même évoquée par les médias norvégiens pour devancer Manchester City et Brighton également sur le coup.