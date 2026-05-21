Le serial buteur de N2 Ibrahima Keita suscite la convoitise

Si La Roche Vendée Football a validé sa montée au terme d’une saison haletante face notamment aux Girondins de Bordeaux, le club le doit en très grande partie à un homme : Ibrahima Keita (crédit photo @katell Bonnaud). L’ailier virevoltant a tout simplement été le joueur offensif le plus marquant de cet exercice en National 2. Titulaire absolument indiscutable sur son flanc, le natif de Conakry a compilé des statistiques affolantes pour un joueur de couloir. Jugez plutôt : il boucle sa saison avec 18 buts inscrits (tous dans le jeu, aucun penalty) et 7 passes décisives. Des performances majuscules qui font de lui le meilleur buteur du championnat de quatrième division, tous groupes confondus. À 24 ans, le joueur percutant et décisif semble avoir atteint une maturité idéale pour passer un cap significatif dans sa carrière. Une situation qui n’a évidemment pas échappé aux recruteurs.

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Alors que son contrat s’achève en juin prochain, faisant de lui un agent libre, la question se pose : La Roche VF sera-t-il capable de conserver sa pépite offensive pour l’aventure à l’échelon supérieur ? La mission s’annonce extrêmement délicate pour la direction vendéenne. Selon nos informations, le profil explosif et l’efficacité redoutable du joueur ont tapé dans l’œil de nombreux recruteurs. En France, plusieurs écuries de Ligue 2 sont d’ores et déjà venues aux renseignements pour tenter de flairer la bonne affaire. Mais la menace vient également de l’étranger. Le marché européen s’active autour du franco-guinéen, avec des intérêts prononcés émanant de clubs de première division en Suisse, en Belgique et en Roumanie. Courtisé de toutes parts, le serial buteur de N2 aura l’embarras du choix cet été pour écrire le prochain grand chapitre de sa carrière.