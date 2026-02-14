Allemagne : Julian Nagelsmann vole au secours de Ter Stegen mais…

Marc-André ter Stegen joue de malchance. Alors qu’il venait de se faire prêter à Gérone pour gagner du temps de jeu et avoir une chance de disputer la Coupe du Monde comme titulaire, le gardien allemand s’est gravement blessé. Il a dû se faire opérer au tendon d’Achille de la jambe gauche et doit désormais observer une longue période de repos. Un vrai coup dur pour le portier de 33 ans, resté dans l’ombre de Manuel Neuer toutes ces années en sélection.

La suite après cette publicité

«Il y a trois éléments à prendre en compte concernant le poste de gardien de but», a réagi son sélectionneur Julien Nagelsmann lors du tirage au sort de la Ligue des Nations hier à Bruxelles. Il y a d’abord cette «blessure tragique dont je suis profondément désolé». Par respect pour son gardien, il «ne fermera jamais complètement la porte car c’est à son tour. Mais il faut que ce soit judicieux pour lui, et pour nous. Actuellement, la situation n’est pas favorable», craint le manager.