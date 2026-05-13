Mercato : les 2 stars que le PSG veut sacrifier pour Julian Alvarez

Le mercato d’été n’a pas encore ouvert ses portes. Mais le Paris Saint-Germain est déjà d’attaque. Outre les pistes russes menant à Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) et à Matvey Kislyak (CSKA Moscou), le club de la capitale est surtout lié ces derniers jours à Julian Alvarez. Un dossier sur lequel on a déjà tout entendu ou presque. Hier, El Chiringuito a parlé d’un transfert à plus de 150 M€ pour l’Araignée. Quelques heures plus tard, Sport a révélé que l’Argentin n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Ce qui ferait les affaires du Barça, qui veut attirer le joueur.

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Ce mercredi, AS contredit la publication catalane et assure que Luis Enrique a fait du champion 2022 une réelle «priorité». Un avis que partage José Antonio Martín Otín qui officie sur la COPE. «J’ai l’impression qu’il a déjà été transféré au PSG. C’est un joueur qui ne déçoit jamais dans les matches importants (…) L’Atlético peut réaliser le plus gros transfert possible cette saison.» Il a ensuite ajouté que si les Colchoneros pourrait exiger une offre colossale, incluant aussi certains joueurs parisiens. «Le club peut se permettre de demander 100 millions, Doué et Lucas Hernández», a lancé le journaliste.

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Lee et Ramos vers Madrid, Alvarez à Paris ?

Il s’agit plus d’une opinion qu’une réelle information. Surtout que ce ne sont pas les joueurs qui sont dans le viseur des Madrilènes. En effet, AS cite les noms de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos. Deux éléments qui sont suivis depuis quelques mois par le club de la capitale espagnole. L’intérêt pour eux se confirme ce mercredi. Pour le Sud-coréen, Mateu Alemany s’était déplacé en France en janvier dernier afin d’échanger avec lui. Un transfert durant le mercato d’hiver avait même été envisagé par les Madrilènes. Finalement, Luis Enrique avait fermé la porte à triple tour pour le joueur dont il apprécie notamment la polyvalence. Toujours en janvier, la presse ibérique a aussi révélé un attrait des Colchoneros pour Gonçalo Ramos. Là encore, rien n’avait bougé.

Ferme à leur sujet, le PSG a depuis fait évoluer sa réflexion. AS assure que l’écurie française est ouverte aux départs de Lee, qui pourrait être remplacé par Maghnes Akliouche (Monaco), et de Gonçalo Ramos, qui intéresse d’autres écuries en Europe. L’une des deux stars voire les deux pourraient servir durant les négociations concernant Julian Alvarez. Ce qui n’a pas échappé aux Colchoneros, conscients aussi qu’il sera difficile de conserver leur joueur et/ou de refuser une offre XXL. Paris et Madrid risquent de se voir souvent cet été…