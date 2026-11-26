L’Olympique de Marseille n’a pas encore abdiqué dans cette Ligue Europa. Parmi les trois représentants français engagés dans cette C3, le club olympien avait pourtant très mal débuté sa campagne européenne. Lourdement battus sur le terrain de Besiktas (4-1), puis défaits par l’Olympiakos et le Sturm Graz (0-1), les hommes de Bruno Genesio semblaient déjà se diriger vers une élimination de la compétition, dès la phase régulière. Mais leurs deux dernières sorties ont relancé leurs espoirs de qualification. Trois semaines après leur succès sur la pelouse de la BayArena de Leverkusen, les Olympiens ont difficilement pris le dessus sur le Levski Sofia (1-0), ce jeudi.

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Une victoire importante qui intervient dans un contexte particulier pour les Marseillais. Dimanche dernier, les Phocéens avaient connu une énorme désillusion en championnat en s’inclinant face au Mans (2-3), après avoir pourtant mené de deux buts. Privé de son capitaine Timothy Weah et de Geoffrey Kondogbia, l’OM s’en est encore une fois remis à Amine Gouiri, buteur sur penalty. L’international algérien (30 sélections) a ensuite raté le ballon du break, avec cette panenka complètement loupée dont se serait bien passé Bruno Genesio. Malgré ce petit but d’écart, Marseille a dû s’employer pour conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Trois matchs pour entretenir l’espoir

Au micro de Canal+, Ulisses Garcia a d’ailleurs insisté sur l’importance de ces trois points dans la course à la qualification. « On avait à cœur de gagner pour passer à six points. On l’a fait, on a su souffrir à la fin, mais on est très contents. On a poussé, on a eu les occasions, on a eu ce penalty. Et à 1-0, on a su garder le score. On a tous bien travaillé, même les entrants », expliquait le défenseur suisse, qui a reconnu certaines difficultés rencontrées ces dernières semaines. « La forme en L1 et en C3 ? On sait d’où on vient. Ça a été dur, mais maintenant, on enchaîne quelques victoires. Il faut continuer à gagner. »

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Où terminera l'OM dans cette phase régulière de Ligue Europa ? Dans le top 8 : Marseille est supérieur à ses trois prochains adversaires et peut espérer se qualifier directement pour les 8es. Entre la 9e et la 24e place : l'effectif de l'OM est trop juste pour intégrer le top 8, mais peut accrocher les barrages. Hors du top 24 : Marseille ne parviendra pas à remporter ses trois prochains matchs et va se faire rapidement sortir. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

De son côté, Bruno Genesio s’est aussi montré élogieux sur la réaction de son équipe en conférence de presse. « On est satisfaits à plusieurs titres. On a gagné le match, on n’encaisse pas de but pour la seconde fois consécutivement dans la compétition, on a réagi après le match contre Le Mans et on se relance pour la qualification. (…) On a plutôt géré le match de la bonne façon. On a manqué de percussion dans les 25-30 derniers mètres pour les mettre en difficulté. Il y avait moins d’intensité dans le jeu, par rapport à Leverkusen, mais on a su gérer », a-t-il indiqué. L’ancien entraîneur de l’OL, de Rennes et de Lille, a également tenu à rappeler que l’engagement de son équipe en C3 n’avait jamais été remis en question à ses yeux. « On avait dit que l’on jouerait cette compétition. On ne nous a pas crus parce que j’ai fait tourner dans mes compositions d’équipe. On se relance, on a trois matchs à gagner, peut-être deux. Ce sont les matchs qui nous animent. Je gère l’effectif, il y a de la fatigue. Je prends le maximum de précaution. » Après des débuts compliqués, l’OM est donc toujours en course pour accrocher une qualification en barrage, voire un peu plus encore. Il lui faudra cependant confirmer ce renouveau européen face au Celta de Vigo (le 10 décembre), le Celtic (le 21 janvier) et Anderlecht (le 28 janvier).