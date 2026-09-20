PSG : Luis Enrique n’en veut pas au Maroc pour Hakimi

Absent du groupe du Paris Saint-Germain pour le Classique face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, Achraf Hakimi a pourtant été convoqué par le Maroc pour le prochain rassemblement international. Une situation qui pouvait forcément interpeller, alors que le latéral parisien n’était pas suffisamment remis pour disputer cette rencontre au Vélodrome. Interrogé après la victoire du PSG face à l’OM (1-2), Luis Enrique a expliqué la gestion du cas de son joueur.

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« Ce n’est pas ma décision, j’ai une totale confiance en lui. Il ne peut pas jouer le prochain match international mais on parle avec la sélection. On connaît l’importance pour les joueurs de jouer en sélection. Je suis content qu’il y aille mais on ne voulait prendre aucun risque. La santé est la priorité. On sera connectés, comme toujours. »