OM : Bruno Genesio croit en la qualification en Ligue Europa !

La situation européenne vire déjà au cauchemar pour l’Olympique de Marseille. Malgré un redressement en Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio viennent de concéder un troisième revers de rang en phase de ligue de la Ligue Europa après leur triste prestation face à Sturm Graz (1-0). Avec ce nouveau zéro pointé, les Phocéens, qui pointent au 34e rang sur 36 de la phase de Ligue, voient leurs espoirs de qualification pour le tour suivant devenir quasi nuls, fragilisant encore la position du technicien marseillais dont l’équipe montre chaque semaine un peu plus ses limites notamment avec l’enchainement des matches et un turnover quasi obligatoire.

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Malgré ce naufrage comptable, l’entraîneur olympien refuse de capituler publiquement et tente de remobiliser ses troupes. Présent en conférence de presse d’après-match, Bruno Genesio s’est accroché à l’infime espoir mathématique pour la suite de la compétition : « Il y a encore une petite chance, il faut la jouer à fond. On a vu que sur les deux premières éditions, on pouvait sortir de cette phase de ligue avec dix points et il en reste quinze à prendre. C’est difficile de se projeter sur une qualification, mais on va y croire et jouer notre chance à fond. »