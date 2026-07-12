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Coupe du Monde 2026, Argentine : Messi excité avant d’affronter l’Angleterre

Par Kevin Massampu
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Angleterre Argentine
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L’Argentine est à nouveau dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Après avoir battu le Cap-Vert en 1/16e, puis l’Égypte en 1/8e, les champions du monde en titre se sont imposés face à la Suisse en 1/4 de finale (3-1, a.p.), dans la nuit de samedi à dimanche, pour décrocher leur ticket pour les demi-finales. Passeur décisif sur le premier but argentin signé Alexis Mac Allister de la tête (10e), Lionel Messi a confié en zone mixte toute son impatience à l’idée d’affronter l’Angleterre (mercredi, 21h), vainqueur de la Norvège (1-2, a.p.).

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« Affronter l’Angleterre sera spécial ! C’est ma première fois contre eux. J’ai joué contre presque tout le monde sauf eux. Ils sont une grande équipe, une puissance du football. C’est toujours excitant d’affronter des adversaires comme ça », a confié le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde, qui n’a donc jamais joué contre l’Angleterre auparavant. En cas de qualification pour la finale, les Argentins affronteront l’Espagne ou la France, qui s’affronteront la veille de leur match face aux Three Lions.

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