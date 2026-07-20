Accord total AJ Auxerre-Paris FC pour Lassine Sinayoko

Le long feuilleton Lassine Sinayoko touche enfin à son dénouement. Désireux de rejoindre le projet du Paris FC, l’attaquant international malien de 26 ans s’est d’ores et déjà mis d’accord avec la direction francilienne. Preuve de l’imminence du transfert, le joueur a profité de ce week-end pour visiter les installations de son potentiel futur club et, selon nos informations, a même déjà passé sa visite médicale avec succès.

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Après de nombreux rebondissements, l’AJ Auxerre a enfin accepté de laisser partir son buteur et s’est mis d’accord pour un transfert oscillant entre 8 et 10 millions d’euros. De son côté, le Paris FC renforce enfin son attaque et réalise une excellente opération vu le rendement du joueur la saison passée (12 buts et 4 passes décisives). Le club nouvellement entrainé par Liam Rosenior poursuit son recrutement ambitieux après avoir bouclé il y a quelques jours l’arrivée de Pablo Pagis qui arrive en provenance de Lorient.