Euro 2020, Allemagne : Joachim Löw justifie le retour de Kevin Volland

Ce mercredi midi, Joachim Löw dévoilait la liste des 26 joueurs allemands convoqués pour le prochain championnat d'Europe des Nations. Si les absences de Marco Reus ou encore Julian Draxler peuvent surprendre, les retours de Mats Hummels et Thomas Müller étaient attendus. Un autre joueur effectue son retour au sein de la sélection allemande : Kevin Volland. Brillant cette saison avec l'AS Monaco, l'intéressé a inscrit seize réalisations et distillé huit passes décisives en Ligue 1. Sa convocation pour l'Euro a été commenté par Joachim Löw.

« Nous avons décidé de reprendre Kevin Volland avec nous. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué en équipe nationale. Mais c'était le cas par le passé. Nous avons vu la saison qu'il a faite en France, à Monaco. Il a marqué 16 buts, il semble très bien physiquement. Ce sera un atout avec son physique, sa persévérance et son sens du but, » a ainsi commenté le sélectionneur national. Pour rappel, l'Allemagne se trouve dans le même groupe que l'équipe de France, le Portugal et la Hongrie.