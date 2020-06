La Major League Soccer de retour en juillet... à Disney World !

Suspendue depuis début mars comme la plupart des compétitions, après seulement deux journées disputées, la Major League Soccer va bientôt faire son grand retour. Le championnat américain a en effet publié un communiqué ce mercredi pour annoncer que la reprise allait avoir lieu le 8 juillet prochain. Un retour qui sera assez spécial...

La MLS précise en effet qu'un tournoi va être organisé du 8 juillet eu 11 août entre les 26 équipes du championnat, le tout au Walt Disney World Resort d'Orlando, en Floride. 54 matches seront ainsi joués et le vainqueur de ce tournoi aura son billet pour la Ligue des Champions CONCACAF 2021. À noter que seuls les matches de poules compteront pour la saison régulière, qui reprendra ensuite.

It’s good to be back. ⚽



Our 2020 season kicks off again with all 26 clubs in the #MLSisBack Tournament, starting July 8 from @ESPNWWOS at @WaltDisneyWorld.