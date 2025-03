Équipe de France : les possibles surprises de la liste de Didier Deschamps

Quatre mois après leur dernière sortie réussie face à l’Italie à Milan (3-1), les joueurs de l’équipe de France s’apprêtent à renfiler le bleu de chauffe. Un 1/4 de finale, non pas de Coupe du Monde ni d’Euro, mais de Ligue des Nations les attend face à la Croatie (le 20 en France, et le 23 en Croatie). Ce rassemblement de mars sonnera également comme le retour de Kylian Mbappé, absent lors des deux derniers, et peut-être les débuts d’autres. À l’échelle de Didier Deschamps, voir un ou deux nouveaux visages ne serait pas une révolution culturelle, mais cela traduirait quand même une évolution. Alors qui pourrait faire partie des heureux ? En ce qui concerne les gardiens, l’incertitude est entière. Le sélectionneur tricolore reconvoquera-t-il Lucas Chevalier, ou misera-t-il sur la carte expérience Alphonse Areola ?

Pour rappel, le Lillois avait été convoqué au mois de novembre lorsque le portier de West Ham s’était légèrement blessé. On saura donc jeudi si Chevalier se positionne véritablement comme 3e ou 4e gardien solution dans l’esprit de Deschamps. Benjamin Pavard, lui, retrouve de la continuité avec l’Inter Milan, et il ne serait pas insensé de voir Deschamps le rappeler (il avait été convoqué lors du dernier rassemblement après la blessure de Wesley Fofana). Quid de Pierre Kalulu ? DD avait récemment confié suivre les prestations du Turinois, et au regard de ses derniers mois, son nom pourrait entrer dans sa réflexion (il peut jouer à droite et dans l’axe comme Pavard, mais revient tout juste de blessure). Même si la probabilité de le voir revêtir le maillot bleu ce mois-ci reste très mince, il faudra aussi suivre la situation de Lucas Hernandez, pas encore revenu à son meilleur niveau, mais cadre historique de Deschamps. Malgré une très grosse saison avec l’Atlético de Madrid, un joueur comme Clément Lenglet semble partir de bien trop loin désormais.

Une première pour Doué, Cherki ou Akliouche ?

Au milieu de terrain, il n’est pas garanti que Zaïre-Emery soit appelé, le Parisien étant de retour depuis peu après une blessure à la cheville. Il en va de même pour Boubacar Kamara et ses 27 minutes de jeu depuis son retour sur les terrains. En revanche, si surprise il devait y avoir, elle pourrait se nommer Corentin Tolisso, rayonnant avec l’OL et plus rappelé depuis l’Euro 2021. Khéphren Thuram, qui prend de plus en plus d’épaisseur à la Juventus Turin, postule aussi, deux ans après sa première et dernière cape (1 minute de jeu contre les Pays-Bas en mars 2023), pour revenir.

Se pose aussi la question du fameux profil créatif. Griezmann désormais retraité, Nkunku pas dans la forme de sa vie, trois éléments semblent donc se dégager : Maghnes Akliouche, dont les prestations avec Monaco en Ligue 1 et en Ligue des Champions pourraient jouer à son avantage, Désiré Doué, en pleine émergence au PSG et encore auteur d’une entrée exceptionnelle face à Liverpool mardi, et enfin Rayan Cherki, qui réalise sa meilleure saison avec l’OL mais n’est pas forcément aidé par le fait de jouer que la Ligue Europa. Didier Deschamps lèvera toutes ces incertitudes dès jeudi, à 14h00.