La violente charge d’Emmanuel Petit après les violences du 17 octobre

Emmanuel Petit a exprimé sa « colère profonde » dans une longue vidéo publiée dimanche sur son compte Instagram. Le champion du monde 1998 est revenu sur les violences survenues le 17 octobre, dénonçant les dégradations et les destructions : « on détruit tout, on casse tout. » Le consultant de RMC a toutefois tenu à distinguer les auteurs des violences des manifestants, dont il dit comprendre les revendications. Son intervention a ensuite pris une tournure plus polémique, avec des propos mêlant la question de l’immigration aux responsabilités des fauteurs de troubles, qu’il a appelés à « se casser ».

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🚨🚨 « CASSEZ-VOUS, ON NE VEUT PLUS DE VOUS. » 😳😤 La vidéo complète d’Emmanuel Petit 🇫🇷, seul face caméra. https://t.co/r750lfpMsG — BeFootball (@_BeFootball) October 19, 2026

Emmanuel Petit a terminé sa prise de parole en s’adressant directement à l’ensemble de la classe politique, qu’il accuse de privilégier la conquête du pouvoir au détriment des préoccupations des citoyens. « Je m’adresse à toute la classe politique, tous les partis qui se battent pour avoir le pouvoir absolu dans quelques mois. Il n’y a de l’argent pour personne, sauf pour vous les politiciens. […] On est en droit de réclamer des choses de l’État. Mais où êtes-vous, qu’est-ce que vous faites ? », a-t-il lancé. Dans cette intervention, l’ancien joueur d’Arsenal exprime ainsi son exaspération face à la situation politique et sociale, tout en dénonçant ce qu’il considère comme un manque de réponses de la part des responsables politiques.