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Ligue 1

PSG : les mots forts de la mère de Ferran Torres

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Marseille 1-2 PSG

2026 restera une année particulière pour Ferran Torres. Sacré champion du monde avec la Roja, il a marqué le but de la victoire en finale face à l’Argentine. Peu après, il a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, où il cartonne avec déjà avec 7 buts en 6 apparitions. Tout cela fait la fierté des siens, en particulier de sa mère Maria. Interrogé par Levante-EMV, elle a confié au sujet de son but en finale : «j’étais déjà très fière de lui pour la personne qu’il est, mais que ce but représente désormais l’apogée de sa carrière de footballeur, c’est une immense fierté.» »

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Tout cela a changé sa vie ces derniers mois. « C’est impossible à définir. C’est de la fierté, rien que de la fierté. J’imaginais que ce serait lui (le protagoniste de la finale, ndlr), compte tenu des difficultés qu’il a traversées tout au long du Mondial. Je suis très heureuse, honnêtement. C’est très émouvant, nous sommes sur un petit nuage.» Son fils, lui, n’en est pas redescendu non plus.

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