La grosse décision du Real Madrid avec Arda Güler

Enfin, diront certains. Condamné au banc de touche pendant la plus grosse partie de la saison, Arda Güler a eu énormément de temps de jeu ces dernières semaines. Le milieu de terrain turc a bien profité des opportunités offertes par Carlo Ancelotti, et a rendu plusieurs copies plus que satisfaisantes. De quoi mettre fin à ce malaise qui existait à Madrid, et qui menait, inévitablement, à des rumeurs de départ plutôt insistantes.

Titularisé régulièrement depuis ce match du 26 avril dernier contre la Real Sociedad - il a démarré 4 des 5 matchs joués en Liga - l’ancien du Fener a enchaîné les bonnes prestations. Il a montré toute l’étendue de son talent et de ses qualités techniques, en plus d’avoir sorti une casquette de buteur qu’on ne lui connaissait pas forcément, avec 5 réalisations sur ces 5 rencontres. Face à Villarreal dimanche, il a inscrit un doublé et s’est promené sur la pelouse du Sous-Marin Jaune, prouvant qu’il a clairement sa place dans l’effectif merengue.

C’est acté !

Une réconciliation totale qui a, selon Marca, poussé le joueur comme le club à prendre une grosse décision : le conserver la saison prochaine. Si l’hypothèse d’un prêt était souvent évoquée et considérée comme crédible jusqu’ici, les chose sont changé. Tout d’abord, raison principale : le concerné a prouvé être au niveau pour jouer au Real Madrid.

Puis, les dirigeants du Madrid estiment qu’un prêt peut aussi être risqué, et le club n’aurait pas vraiment le contrôle sur le joueur dans le cas où les choses venaient à se compliquer. Rester à Madrid, dans un cadre ultra-compétitif, est le contexte idéal pour continuer de se former et de progresser au meilleur niveau. L’état-major du club a aussi totalement confiance en Carlo Ancelotti sur la gestion du joueur et sait que même si la concurrence est rude, l’Italien saura encadrer et permettre au Turc de continuer son évolution. Les clubs intéressés par ses services vont donc devoir se tourner vers d’autres pistes…