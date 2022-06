OL : comment jouer avec Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Le come back. Cinq ans après son départ pour Arsenal, Alexandre Lacazette fait donc son grand retour à l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat et libre de s'engager où il le souhaitait, le Français avait plusieurs offres entre les mains. Mais l'attaquant a fait le choix du cœur en retournant au sein de son club formateur. Ce, alors que les Gones ne joueront aucune compétition européenne l'année prochaine. Mais l'important est ailleurs pour "Lacaz" qui veut aider son club à se remettre sur pieds tout en épaulant les jeunes talents lyonnais. Un gros coup de la part des dirigeants rhodaniens qui veulent revenir aux fondamentaux.

Un profil qui colle à ce que Bosz veut

«On réfléchit à comment on peut se relancer rapidement. Il y a de très bons résultats chez les jeunes, à l’image de la Gambardella. Revenons à nos basiques, il faut revenir à ce qu’on sait faire à l’OL. On a gagné 67 titres depuis mon arrivée. Cela n’occulte pas notre volonté d’aller chercher les prochains. Il faut privilégier l’ADN OL», avait avoué le président Jean-Michel Aulas le 11 mai dernier en conférence de presse. Il avait profité de l'occasion pour rappeler : «on continuera jusqu'au bout de discuter avec Alexandre Lacazette, c'est un souhait pour nous. On continuera tant que c'est possible de l'avoir.»

Et les pensionnaires du Groupama Stadium ont bien fait d'y croire puisqu'ils ont rapatrié gratuitement un élément vendu 53 M€ en 2017. L'affaire est belle ! D'autant que le joueur, qui doit avoir une prime à la signature, a consenti à une grosse baisse de salaire pour revenir. Une excellente nouvelle pour les supporters qui rêvaient de son retour depuis des mois. C'est chose faite à présent pour l'avant-centre, dont le profil a logiquement été validé par Peter Bosz. Le coach néerlandais récupère un buteur expérimenté qui présente l'avantage de parfaitement connaître la maison OL et la L1.

Plusieurs joueurs en concurrence pour l'accompagner

Ses qualités, dont la technique, l'efficacité ou encore la vision de jeu, en font un atout précieux. Cela permettra aussi à Bosz d'avoir sous la main un joueur dont le profil correspond à ce qu'il veut mettre en place. En fin de saison, il avait expliqué qu'il n'était pas parvenu à mettre sa philosophie de jeu en place cette année et qu'il travaillait justement à ce que son équipe colle à ce qu'il souhaite avoir, à savoir une formation très offensive et qui se projette vers l'avant. Le tout en pratiquant du beau football. La venue de Lacazette, influent sur le jeu, décisif et véritable joueur d'équipe, est une aubaine pour Peter Bosz.

Mais comment l'intégrer dans le onze ? Cela dépendra bien évidemment des départs et des arrivées. Mais lors de la saison 2021-22, l'OL a principalement évolué en 4-3-3 avec Toko Ekambi à gauche et Moussa Dembélé en pointe. Sur le côté droit, Romain Faivre, Tetê, Bradley Barcola ou encore Lucas Paqueta (surtout sur la première partie de saison) ont notamment été alignés. Si on met de côté Paqueta, qui est courtisé par Newcastle, tous devraient être là l'an prochain. L'OL espère, en effet, conserver Tetê définitivement. Il ne faudra pas, non plus, oublier Rayan Cherki. Ce dernier revient de blessure et aura son mot à dire.

Une paire Lacazette-Dembélé ?

Cette année, Cherki avait surtout évolué sur l'aile gauche, KTE étant lui placé à droite. Les options sont donc multiples pour Peter Bosz, qui peut utiliser le 3-5-2, le 4-2-3-1, ce qu'il avait fait contre les Rangers, ou le 3-4-3 ce qu'il avait fait contre Bordeaux ou le PSG. Mais son système de prédilection reste le 4-3-3. Un système de jeu exigeant où il demande beaucoup d'efforts à ses joueurs tant offensivement que défensivement. Ce qui n'a pas forcément fonctionné cette année car il n'avait pas les joueurs pour comme il l'a souvent indiqué. Avec Lacazette, il en aura un. Bosz pourrait donc le placer en pointe dans un 4-3-3 aux côtés de Toko Ekambi à gauche et de Tetê ou un autre élément offensif à droite.

Ceci, bien sûr, dans l'hypothèse où Moussa Dembélé était vendu cet été. Mais comme indiqué sur notre site, l'attaquant, courtisé en Angleterre, n'est pas contre aller au bout de son contrat qui s'achève en 2023. Avec Dembélé, dont le profil est différent mais pas incompatible avec celui de "Lacaz", qui dézone beaucoup, Peter Bosz pourrait opter pour un 4-4-2. Ce qui serait pour le coup très offensif. Il faudrait néanmoins faire attention à l'équilibre de l'équipe, qui a prouvé qu'elle n'était pas toujours stable. Malgré tout, évoluer avec Dembélé n'est pas pour déplaire au "Général", qui s'est montré plutôt enthousiaste en conférence de presse.

Les deux attaquants sont prêts à jouer ensemble

«Moussa Dembélé a de bonnes qualités, mais c'est un profil totalement différent du mien. Il a de bonnes qualités et oui je pense qu'on peut jouer ensemble. Le coach décidera.» Moussa Dembélé est également emballé par cette idée nous a-t-on fait savoir au club. Le Français a déjà évolué à deux devant. A Fulham, lors de sa première saison chez les pros, son association avec Ross McCormack avait fait un malheur. Au Celtic, Brendan Rodgers misait plutôt sur une pointe. Mais quand Dembélé a été associé à Odsonne Edouard, cela a fonctionné. A Lyon, il a parfois joué avec un autre attaquant, à l'image de Memphis Depay. Mais cela n'a pas toujours été un succès au sein d'une équipe pas assez équilibrée. Mais la paire Lacazette-Dembélé peut marcher.

Les deux hommes ont donc envie de jouer ensemble, ce qui est un point essentiel dans la bonne réussite de ce duo . Ils ont des qualités intéressantes et différentes qui en font des joueurs complémentaires. Tout cela est donc une bonne nouvelle pour Peter Bosz et l'OL. Le technicien néerlandais, qui habituellement préfère jouer avec une pointe, a le choix du roi. Avec Lacazette dans ses troupes, et en attendant d'autres renforts, Peter Bosz devrait donc s'amuser et enfin mettre en place le beau jeu qu'il prône. A Lyon, on attend que ça !