L'état des lieux de Thomas Tuchel sur l'ambiance dans le vestiaire du PSG

Trois points en trois journées de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain traverse sa première zone de turbulences dans la plus prestigieuse compétition européenne depuis l'arrivée de QSI en 2011. Si la défaite concédée mercredi face au RB Leipzig (2-1) n'a pas sonné le glas des espérances parisiennes sur l'échiquier européen, ce revers réduit clairement la marge de manœuvre du champion de France. À l'issue de la rencontre, on a notamment entrevu Marquinhos plutôt irrité par la situation, et les regards se sont inéluctablement tournés vers Thomas Tuchel. Propulsé sur le banc des accusés par les observateurs, le technicien allemand cristallise forcément l'attention dans ce contexte si anxiogène. Présent en conférence de presse avant la réception du Stade Rennais samedi (match à suivre en direct commenté sur notre live), le coach parisien a balayé d'un revers de main une éventuelle résignation de ses troupes.

L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund maintient sa confiance à ses joueurs et ne doute à aucun moment de leur réaction dès samedi au Parc des Princes. « Les joueurs sont motivés, on n'a aucun doute sur ça. Si je regarde le match de Leipzig, je n'ai aucun doute sur la motivation des gars. On a tout donné, on a joué un match très physique, on a gagné beaucoup de ballons dans le camp adverse, on a joué avec une bonne énergie. On a analysé ce match avec l'équipe hier, histoire de vite passer à autre chose, que cela n'influence pas notre préparation pour Rennes. On est déçus bien sûr, on ne veut pas être habitués à perdre des matchs, on a analysé la performance, on n'a aucune raison de douter. L'ambiance était plus calme que d'habitude, mais nous sommes encore premiers en Ligue 1, on a la possibilité de prendre nos distances avec Rennes, et on a la possibilité de changer la situation encore en Ligue des Champions », analyse ainsi Tuchel.

Thomas Tuchel tente de désamorcer la bombe

Pas question de céder à la panique et encore moins de rendre les armes donc. Malmené par les médias français ces dernières heures, Thomas Tuchel a démenti les rumeurs sur un éventuel isolement au sein du Paris Saint-Germain. Le principal protagoniste l'assure, il se sent entouré, par son staff technique, ses joueurs, les salariés en tout cas... « Peut-être que je me sens un peu seul (par rapport à Leo et Nasser), mais ce n'est pas grave, nous sommes ensemble avec le staff, nous travaillons ensemble dans une atmosphère, je n'ai pas l'impression d'être seul ici à Ooredoo. J'ai une relation avec tout le monde, une bonne relation, je n'ai pas l'impression d'être seul. On manque de résultats, ce sont des situations difficiles, un club comme le PSG n'est pas habitué à perdre, mais comme entraîneur on doit analyser. Comment on a joué, le groupe s'il est difficile ou pas, on ne peut pas jouer avec les émotions comme en dehors du club cela peut se passer. Le travail est plus facile si on gagne toujours. Il faut rester calmes, concentrés, et avoir confiance aux joueurs. On a une finale contre Leipzig en Ligue des Champions au Parc qu'on va bien préparer », lâche l'entraîneur parisien.

Avant de se braquer quelque peu à l'évocation de potentiels changements pendant la trêve internationale. « J'ai entendu la même question sur mon avenir. Avant les finales de coupes, avant le quart de finale, la demi-finale de Ligue des Champions... Tuchel isolé... Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas si c'est le moment le plus difficile à vivre, le match contre Manchester en huitième de finale de Ligue des Champions c'était le moment le plus pénible pour moi, pour finir la saison après... Maintenant, les jours ne sont pas forcément faciles, forcément c'est plus simple si les résultats suivent. On est premiers en Ligue 1, on a perdu un match contre Leipzig, un match très difficile, on peut perdre un match en Ligue des Champions. Il y a des choses à mettre en contexte. Mais ce n'est pas la pire situation du monde. Nous sommes ici pour trouver les solutions. » Trouver la solution aux maux parisiens. Voilà la prochaine mission de Thomas Tuchel malgré un effectif très amoindri. Et ce dès samedi contre le Stade Rennais...