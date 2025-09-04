Menu Rechercher
West Ham soutient Lucas Paquetá et envisage d’attaquer la FA

Lucas Paqueta @Maxppp

Lucas Paquetá et West Ham envisagent de poursuivre la Fédération anglaise de football (FA) après que des accusations de paris sportifs aient fait échouer le transfert à 80 millions de livres du Brésilien à Manchester City. L’enquête ouverte en août 2023 a privé Paquetá de la possibilité de rejoindre l’équipe de Pep Guardiola et a failli lui coûter une suspension de quatre ans. La FA avait affirmé que c’était au joueur de prouver son innocence, position réfutée par le panel et démolie par l’ancien entraîneur David Moyes et l’ex-arbitre Mark Clattenburg selon The Sun. L’équipe juridique de Paquetá a montré que les cartons jaunes étaient pour des actions légitimes et non pour manipuler les matchs comme certains l’accusaient.

Leur défense a aussi mis en évidence que les données de paris ne correspondaient pas à des manipulations, et qu’il n’existait aucune preuve directe de contact avec des parieurs. Paquetá décrit ces deux années comme un « cauchemar » et espère « récupérer sa dignité ». La FA a confirmé qu’elle ne ferait pas appel, soulignant son engagement à préserver l’intégrité du football tout en menant des enquêtes rigoureuses sur les violations des règles. Lucas Paquetá peut, au moins, compter sur le soutien de West Ham dans cette affaire.

Pub. le - MAJ le
