Quel PSG face au Bayern Munich ?

Deux matches décisifs. Pour un retour de trêve internationale, c'est un programme copieux qui attendait le Paris Saint-Germain. Le premier a été perdu samedi face au LOSC en Ligue 1 et laisse clairement circonspect quant aux chances de succès face au Bayern Munich, au regard de la prestation collective offerte. Peu d'inspiration offensive, une attitude parfois en question, un volume de course bien inférieur à celui de l'adversaire, bref, pas de quoi inciter à un fol optimisme avant le déplacement à Munich. Le Bayern, qui jouait quasiment en même temps, l'a de son côté emporté chez son dauphin, le RB Leipzig, mais pas question pour autant de vendre la peur : les Bavarois n'ont pas marché sur leur adversaire et ont même beaucoup souffert en deuxième période.

Mais revenons-en au PSG. Pour son retour sur les terrains, le club de la capitale a dû faire sans Marco Verratti, positif à la Covid, Mauro Icardi, Alessandro Florenzi et bien sûr Juan Bernat. Le milieu italien, si important pour le jeu parisien, ne sera pas du voyage à Munich, tout comme Leandro Paredes, suspendu pour l'occasion. C'est donc au milieu de terrain que Mauricio Pochettino devra trouver la bonne solution, entre Gueye, Danilo, Herrera et Rafinha, si aucun pépin physique n'est à déplorer d'ici là.

Un milieu à reconstruire

En conférence de presse après la défaite face à Lille, Pochettino a évoqué les possibles retours de Florenzi et Icardi pour la Ligue des Champions. « Par rapport à Florenzi, on n'a pas de nouvelles encore. Pour Mauro, on verra l'évolution dans les prochains jours. Donc on sera dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui », a-t-il simplement noté. Le PSG pourra en tout cas compter sur ses atouts offensifs les plus importants, avec Neymar, Mbappé et Di Maria. Le problème se situe plus dans leur état de forme.

Mbappé enchaîne les prestations irrégulières ces derniers temps, capable du meilleur comme du pire. Di Maria peine à retrouver son meilleur niveau. Et Neymar, subitement devenu un adepte des produits les plus sains, a dégoupillé face au LOSC, ce qui le privera au moins d'un match, contre Strasbourg, intercalé entre les deux rencontres face au Bayern. Pas l'idéal pour retrouver du rythme. Mais le PSG, bien que privé à coup sûr de Verratti, Paredes et Bernat, n'oubliera pas que le Bayern Munich devra faire sans Robert Lewandowski.