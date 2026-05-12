Real Madrid : Florentino Pérez furieux contre les huées du Bernabeu

Confronté à une grosse crise sportive en ayant remporté aucun trophée cette saison, le Real Madrid a logiquement déçu ses supporters. Plusieurs fois cette saison, ils n’ont pas hésité à huer leurs stars et leurs dirigeants face au spectacle proposé. Présent en conférence de presse exceptionnelle ce mardi, Florentino Pérez s’est montré agacé des huées beaucoup trop nombreuses cette saison.

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«Je suis très critique envers les membres du club. Les supporters du Real Madrid ne devraient ni critiquer leurs joueurs ni les huer. Ils devraient les soutenir. Il y a aussi des brebis galeuses au sein du club, et nous les avons identifiées depuis l’exclusion des Ultras Sur. Cela me désole de les voir huer un joueur pour une mauvaise action. Si le Real Madrid joue mal, les gens peuvent le huer autant qu’ils veulent. Mais il y a une tendance à ce que les gens qui sont en colère parce qu’il joue mal se mettent à huer. Si ce sont nos joueurs, c’est comme si on huait nos propres enfants», a-t-il lâché.