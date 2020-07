AS Roma : Edinson Cavani priorité de potentiels racheteurs

Depuis le 30 juin 2020, Edinson Cavani n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. L'avant-centre uruguayen, qui était arrivé dans la capitale française en 2013, n'a pas prolongé avec les champions de France. Résultat, «El Matador» peut désormais s'engager où il le souhaite. Récemment, une rumeur venant d'Italie faisait part d'un possible intérêt de l'AS Roma. Et si rien n'a été confirmé, un groupe d'investisseurs qui souhaiterait racheter le club italien prochainement a de son côté clairement affiché sa position concernant le joueur de 33 ans.

D'après les informations d'Ovacion en Uruguay, un des possibles racheteurs de l'AS Roma a clairement expliqué qu'Edison Cavani était sa priorité. Interrogé par le média, l'intermédiaire dans cette opération Gastón Fernández a été clair : «ils m'ont contacté pour faire une proposition formelle à Walter Guglielmone (frère et agent de Cavani, ndlr) et si ce groupe acquiert définitivement la Roma, ils veulent Edinson dans l'équipe.» Reste désormais à savoir si ce groupe, dont le nom n'a pas été dévoilé, va acquérir le club de la capitale italienne.