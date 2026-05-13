Serie A : le Français Arthur Atta impressionne en Italie

Les Français ont la cote en Italie. Cette saison, de nombreux tricolores ont particulièrement crevé l’écran de l’autre côté des Alpes. Du côté de l’AC Milan, Adrien Rabiot a soigné son retour en Serie A où il a retrouvé un Mike Maignan toujours aussi impressionnant. Du côté de la Juventus, Khéphren Thuram et Pierre Kalulu enchaînent les belles performances comme Manu Koné à l’AS Roma. Du côté de l’Udinese, on a évidemment l’excellent défenseur Oumar Solet (26 ans) qui se montre incontournable. Si l’ancien Lyonnais s’amuse dans le Frioul où il est devenu l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, il n’est pas le seul Français à s’épanouir du côté d’Udine. Arrivé à l’été 2024 en prêt du FC Metz, Arthur Atta est comme un poisson dans l’eau avec les Bianconeri.

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Disputant une saison en Ligue 2 et une saison en Ligue 1 avec les Grenats avant de débarquer en Italie, le milieu de terrain avait montré de belles dispositions. Capable de jouer aux différents postes de l’entrejeu, il avait participé à la belle fin de saison de Metz qui était passé à un souffle de se maintenir avant d’échouer en barrages contre l’AS Saint-Étienne. C’est alors que l’Udinese a pris le pari et bien lui en a pris. Arrivé sous la forme de prêt avec option d’achat, ce véritable couteau suisse a pourtant connu un début de saison compliqué. Pas vraiment considéré dans un premier temps puis victime de petits pépins physiques, il a dû attendre le début de l’année 2025 pour prendre place dans l’équipe pour ne jamais en sortir. Auteur de 29 apparitions pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs sans pour autant se montrer décisif, il convainquait l’Udinese de lever les 8 millions d’euros de son option d’achat. Un choix judicieux, car le natif de Rennes explose totalement cette saison.

Déjà estimé à 40 millions d’euros

Placé dans un milieu à 3 avec Jesper Karlström et Jurgen Ekkelenkamp (ou Jakub Piotrowski), il fait étalage de toutes ses qualités. Améliorant ses qualités physiques et sa faculté de projection, le joueur de 23 ans a pris en confiance et en constance cette saison. Parfaitement épanoui dans son équipe, il y brille avec 6 buts et 4 passes décisives en 32 matches. Il a d’ailleurs particulièrement performé dans les grands matches avec un but lors de la victoire contre l’Inter Milan (2-1), un but et une passe décisive contre l’AC Milan (3-0) et un doublé contre la Lazio (3-3). D’ailleurs son absence pour une blessure à la jambe a coïncidé avec une mauvaise passe de l’Udinese avec 3 défaites et 1 nul en 5 matches courant décembre. Deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de l’équipe transalpine, il en est l’un des leaders avec Oumar Solet et les attaquants Keinan Davis et Nicolo Zaniolo. D’ailleurs, il a été récompensé par le trophée de révélation du mois d’avril en Serie A suite à ses bonnes performances récentes, aidant l’Udinese à se classer dixième du championnat.

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Élégant balle au pied, Arthur Atta se distingue par son excellente technique comme il l’a confié à la Gazzetta dello Sport : «j’adore dribbler, et aussi utiliser la trivela, ce coup de pied extérieur qui donne de l’effet au ballon. J’aimerais bien essayer la rabona, ce croisement de pieds suivi d’une frappe du talon. Par contre, je dois améliorer mon jeu aérien : je suis grand, mais je n’ai jamais marqué de la tête.» Le mettant davantage en situation offensive, son coach Kosta Runjaic est en tout cas satisfait de sa progression : «mon avis sur Atta dépendra des attentes placées en lui. C’est sa première saison en tant que titulaire. Il a rejoint l’Udinese l’an dernier, s’est intégré, a progressé et a beaucoup appris. Cette année, il a répondu à nos attentes. […] Nous travaillons pour l’aider à progresser. Notre objectif est qu’il marque, qu’il soit performant et décisif.» Cette maturation du jeu d’Arthur Atta lui offre désormais un nouveau statut puisqu’il est estimé à 40 millions d’euros par son club et qu’il a été évoqué du côté de l’Inter Milan et de l’Italie mais aussi en Angleterre. Nul doute que le Français fera parler lors de ce mercato lui dont le contrat avec l’Udinese court jusqu’en juin 2029.