Amical : portée par un doublé de Désiré Doué, la France maîtrise la Colombie

Trois jours après sa victoire face au Brésil (2-1), l’équipe de France défiait la Colombie, ce dimanche soir, pour clôturer sa tournée américaine. Pour ce rendez-vous, aux allures de dernière répétition avant la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps optait pour un 4-2-3-1 avec un large turnover. Samba prenait place dans les cages alors que Lacroix et Hernandez coopéraient en charnière centrale avec Kalulu et Digne en latéraux. Au milieu de terrain, Zaïre-Emery était associé à Kanté, derrière Akliouche, Cherki et Doué. Devant, Thuram débutait. De son côté, la Tricolor s’organisait dans le même système tactique que les Bleus avec Arias, Rodriguez et Diaz au soutien de Suarez. Et sur la pelouse du Northwest Stadium à Landover, les débats ne tardaient pas à s’enflammer. Trouvé à l’entrée de la surface par Cherki, Zaïre-Emery percutait et armait une première frappe qui fuyait de peu le cadre colombien (3e). Bousculée, la Tricolor réagissait dans la foulée avec l’ailier du Bayern, Luis Diaz, mais ce dernier manquait aussi de précision dans le dernier geste (5e).

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Un match plaisant où les deux sélections continuaient de se rendre coup pour coup. Si Mojica multipliait les déboulées dans son couloir gauche, les Français enchaînaient les phases de possession aux abords de la surface colombienne. Défensivement, Lucas Hernandez se signalait, lui, en coupant parfaitement un centre rasant (15e). Décomplexés, les Cafeteros poussaient encore mais Samba s’interposait sur la frappe limpide de Rodriguez (22e). Sous le regard hilare de Dembélé, Mbappé et Olise, présents sur le banc, et quelques secondes après une première pause fraîcheur, les Bleus repartaient à l’attaque mais Akliouche ne parvenait pas non plus à régler la mire (27e). La délivrance allait finalement venir quelques minutes plus tard. Opportuniste, Doué profitait d’une déviation pour tenter sa chance à l’entrée de la surface et tromper Montero d’une frappe déviée par Muñoz (0-1, 30e). Son premier but sous le maillot tricolore. Lancés, les hommes de Didier Deschamps maintenaient la pression et faisaient le break juste avant la pause.

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Les Bleus terminent sur une bonne note

Servi par Kalulu, Akliouche, auteur d’un premier acte convaincant, délivrait un caviar pour Thuram, qui s’élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête parfaite (0-2, 41e). Dans la foulée, le buteur de l’Inter frôlait même le doublé mais sa frappe était contrée in-extremis (43e). Si Doué s’offrait un nouveau festival dans la défense sud-américaine, le tableau d’affichage n’évoluait pas (45e). Au retour des vestiaires, l’équipe de France se montrait toujours aussi séduisante sur le plan collectif. Sérieux défensivement, à l’image du superbe retour de Lacroix (49e), et réalistes offensivement, les coéquipiers de Kanté géraient tranquillement leur avance et profitaient de la baisse de rythme des Colombiens. Et ce qui devait arriver arriva… Sur un contre éclair, Cherki lançait Thuram qui centrait en direction de Doué pour le doublé de l’ailier parisien (0-3, 56e). Un but qui tuait quelque peu le suspens et permettait à Didier Deschamps de faire tourner.

Peu après l’heure de jeu, Camavinga, Kolo Muani et Ekitike étaient ainsi lancés en lieu et place de Zaïre-Emery, Doué et Akliouche. Des changements qui ne perturbaient pas l’équilibre français. Bien au contraire. Trouvé sur le côté gauche, Ekitike s’offrait rapidement un joli petit numéro avant de voir sa frappe captée par Montero (67e). Peu inquiétés, les Tricolores allaient pourtant se faire surprendre à l’entrée du dernier quart d’heure. Après une frappe contrée, Lerma décalait Campaz qui trompait Samba avec l’aide du poteau (1-3, 77e). Remplaçants au coup d’envoi, Olise et Mbappé faisaient, à leur tour, leur apparition sur la pelouse mais plus rien de marquant ne se passait dans ce match, si ce n’est cette double énorme occasion mais ni Ekitike, seul face à Montero, ni Mbappé, dans une position excentrée, ne trouvaient la faille (85e). Sur le gong, Mbappé voyait son but refusé pour une position de hors-jeu (90+4e). Score final : 3-1. Globalement dominateurs et rigoureux dans tous les secteurs du jeu - malgré une fin de match plus discutable - les Bleus terminent donc cette tournée américaine de la meilleure des manières. Une parenthèse enchantée et de belles promesses laissées à trois mois de l’ouverture de la grande messe du football mondial.