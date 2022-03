PSG : les nouvelles révélations sur le coup de sang de Nasser Al-Khelaïfi

Fou de rage après l'élimination du PSG, mercredi soir, en huitième de finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a tout simplement pété les plombs quelques minutes après le coup de sifflet final au Santiago-Bernabéu. Et si Marca révélait, ce matin, les coulisses de la colère noire exprimée par le président parisien dans le vestiaire des arbitres, estimant notamment que Karim Benzema avait fait faute sur Gianluigi Donnarumma sur le premier but madrilène, RMC Sport apporte de nouvelles révélations sur cette situation plus que tendue. Ainsi, alors que le dirigeant du club francilien, accompagné de Leonardo, pénétrait excédé dans les couloirs madrilènes pour rejoindre directement le vestiaire des arbitres, RMC Sport rapporte que les arbitres auraient rapidement demandé aux deux dirigeants de sortir et fermer la porte.

La suite après cette publicité

Dès lors, Leonardo aurait frappé et poussé la porte pour la maintenir ouverte. Malgré l'intervention de la sécurité, Nasser Al-Khelaïfi, hors de lui, aurait quant à lui cassé un drapeau du juge de touche. Une scène filmée provoquant un peu plus la rage de Nasser Al-Khelaïfi demandant alors à la personne d'arrêter de filmer : «Stop filming! Stop filming!» Face au refus de cette dernière, le boss du PSG n'a par ailleurs pas hésité à lui taper la main pour faire tomber le téléphone avant de le menacer ouvertement. A noter malgré tout que l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi dément toute agression physique... Une chose est sûre, la frustration parisienne dans les couloirs de Madrid était bel et bien palpable. Et ce matin, c'est tout un club qui se réveille avec la gueule de bois...