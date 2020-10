MU : Marcus Rashford accueille Edinson Cavani à bras ouverts

L'un des recrutements phares du mercato estival de Manchester United. Dans les dernières heures du marché, Edinson Cavani a signé un contrat de deux ans avec les Red Devils, pour apporter un renfort offensif. S'il n'a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs à cause du protocole sanitaire, il est déjà critiqué.

L'Uruguayen, attendu ce contre le PSG en Ligue des Champions, devra composer avec la présence d'Anthony Martial ou Marcus Rashford, habituels titulaires. Un nouveau concurrent pour l'Anglais, qui préfère mettre en avant son nouvel équipier dans Sky Sports : « en tant qu'attaquant, l'arrivée de Cavani était quelque chose à espérer. J'espère qu'il arrive pour marquer des buts, car il peut certainement nous aider à gagner des matchs et des points. Il peut être un joueur énorme pour nous cette saison. Pour gagner deux ou trois trophées en une saison, vous avez besoin d'une équipe. United a toujours eu quatre ou cinq attaquants qui pouvaient marquer des buts à tout moment. Plus nous nous en rapprochons, plus nous aurons de force ». Quoi de mieux pour s'intégrer pour le Matador que des preuves de confiance de ses coéquipiers.